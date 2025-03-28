Фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России останутся в силе до достижения справедливого и прочного мира на Украине. Об этом политик сообщила в интервью французскому телеканалу LCI.

«Санкции очень серьезные, они причиняют боль. Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг. Вот почему они будут оставаться в силе до тех пор, пока на Украине не установится справедливый мир», — указала фон дер Ляйен.

Она также высказалась за дальнейшее укрепление военного потенциала Украины, назвав это гарантией безопасности как для Украины, так и для Европейского Союза. Политик отметила результаты недавнего парижского саммита, посвященного военной поддержке Украины, подчеркнув важность продолжения финансовой и военной помощи Киеву. По ее словам, сильная украинская армия — это не только защита для Украины, но и фактор сдерживания для России.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи участников «коалиции желающих» по Украине назвал преждевременным рассмотрение вопроса о снятии санкций с России.

Ранее Зеленский назвал катастрофой возможную отмену санкций против России.