Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко заявила, что экономика РФ успешно справилась с санкциями

Матвиенко: экономика России успешно справилась с санкционным давлением
close
РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об успешном противостоянии России беспрецедентному санкционному давлению. Об этом сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза она отметила, что российская экономика не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран – инициаторов санкций.

Матвиенко подчеркнула, что санкционная политика привела к негативным последствиям для самих инициаторов ограничительных мер – к инфляции, росту цен на энергоносители и экономическому спаду. Она назвала санкции «бумерангом», который «неизбежно возвращается» к отправителям.

При этом председатель Совфеда добавила, что восстановление доверительных отношений с западными странами будет значительно затруднено в связи с вводимыми ими санкциями.

До этого Матвиенко выступила с призывом к полной отмене всех санкций в отношении парламентариев со всего мира.

Ранее глава офиса Зеленского раскрыл свою роль в санкциях против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами