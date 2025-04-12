В МИД РФ оценили признание бывшего главы ведомства Козырева иноагентом

Признание бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева иностранным агентом является логичным решением, поскольку чиновник давно отказался от политики национальных интересов. Об этом «Газете.Ru» заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«В Дипломатическом словаре существует такое понятие «козыревщина» — отказ от политики национальных интересов в пользу зарубежных стран. Поэтому сегодняшнее решение —логичное развитие событий», — сказали в ведомстве.

11 апреля Минюст РФ внес бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева в список иностранных агентов. По данным ведомства, Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и политике, а также недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ».

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Андрей Козырев (признан в РФ иностранным агентом) давал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о «расправе» под Россией. Она опубликовала ролик разговора Козырева и украинского журналиста, подписав видео словом «преступник».

Козырев работал в МИД СССР с 1974 года. С 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года возглавлял внешнеполитическое ведомство, став первым министром иностранных дел Российской Федерации. Также был членом Совета безопасности с 1992-го по 1996-й и депутатом Госдумы первого и второго созывов. С 2012 года проживает в американском Майами.

Ранее бывшего замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии.