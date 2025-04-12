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В МИД РФ оценили признание бывшего главы ведомства Козырева иноагентом

В МИД РФ назвали логичным признание бывшего главы ведомства Козырева иноагентом
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Признание бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева иностранным агентом является логичным решением, поскольку чиновник давно отказался от политики национальных интересов. Об этом «Газете.Ru» заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«В Дипломатическом словаре существует такое понятие «козыревщина» — отказ от политики национальных интересов в пользу зарубежных стран. Поэтому сегодняшнее решение —логичное развитие событий», — сказали в ведомстве.

11 апреля Минюст РФ внес бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева в список иностранных агентов. По данным ведомства, Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и политике, а также недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ».

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Андрей Козырев (признан в РФ иностранным агентом) давал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о «расправе» под Россией. Она опубликовала ролик разговора Козырева и украинского журналиста, подписав видео словом «преступник».

Козырев работал в МИД СССР с 1974 года. С 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года возглавлял внешнеполитическое ведомство, став первым министром иностранных дел Российской Федерации. Также был членом Совета безопасности с 1992-го по 1996-й и депутатом Госдумы первого и второго созывов. С 2012 года проживает в американском Майами.

Ранее бывшего замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии.

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