Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому

Бывший министр иностранных дел Андрей Козырев давал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о «расправе» под Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке», — заявила она.

По словам Захаровой, в дипломатическом словаре данная политика называется «козыревщиной». К публикации Захарова прикрепила ролик разговора Козырева и украинского журналиста Александра Гордона, подписав видео словом «преступник».

В интервью бывший министр заявил, что украинскому лидеру нужно «стоять на том, с чего он начал, и просить оружие». Помимо этого, в ходе разговора Козырев назвал Зеленского ядерным оружием Украины.

До этого Захарова отреагировала на слова командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы, который заявил, что в Киеве обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост.

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