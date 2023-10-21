Бывшего замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии

Бывший заместитель главы МИД РФ, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе (признан в РФ иностранным агентом) во время работы в Министерстве иностранных дел России лоббировал передачу Курильских островов Японии, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

«Во времена «козыревщины» (по имени экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. — «Газета.Ru») Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии», — заявил источник.

Накануне сообщалось, что Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Георгия Кунадзе.

По данным Минюста, Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Также он регулярно выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «исконными территориями» Японии.

В октябре 2022 года председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что Россия может поддержать намерение Японии заключить мирный договор, но только при выполнении Токио ряда условий, в том числе, отказа от поддержки Украины.

По итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой являются притязания Японии на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Ранее в Японии призвали отобрать у России все Южные Курилы.