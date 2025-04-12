Дмитриев поддержал высказывание Маска об Уиткоффе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отличный человек. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в соцсети X.

Маск написал, что «Уиткофф отличный», а Дмитриев опубликовал репост данного комментария на своей странице. Кроме того, он опубликовал также пост американской политической активистки Лоры Лумер о том, что Уиткофф сделал для реализации мирных переговоров и освобождения заложников больше, чем любой из его противников.

«Лора Лумер совершенно права», — заявил Дмитриев.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее Зеленского поставили на место после встречи Путина и Уиткоффа.