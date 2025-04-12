Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли», — заявил он.

По словам российского лидера, именно работники этой сферы заложили своим трудом традиции честного служения Родине и народу. Он добавил, что знаменитый полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется великим триумфом нашей страны.

Путин подчеркнул, что Россия гордится своими выдающимися учеными, конструкторами и космонавтами, инженерами, а также военными и гражданскими специалистами — настоящими патриотами, стоящими у начала развития космической отрасли.

До этого российские космонавты Алексей Овчинин, Кирилл Песков и Иван Вагнер поздравили соотечественников с Днем космонавтики. По словам Овчинина, в России освоение космоса всегда считалось чем-то большим, чем просто профессией.

День космонавтики ежегодно отмечается в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и стал первым человеком, совершившим орбитальный облет планеты Земля.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов высказался о сотрудничестве с NASA.