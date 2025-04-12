Россияне оценили действия властей по устранению мазута в Черном море

Треть россиян (36%) назвали действия российских властей по устранению последствий разлива мазута в Черном море «эффективными, но медленными». Об этом свидетельствуют данные опроса Новости Mail, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Действия властей по устранению последствий разлива мазута 36% опрошенных оценивают в целом как эффективные но медленные», — говорится в результатах опроса.

При этом 30% описали действия властей по предотвращению разлива мазута в Черном море «формальными и поверхностными». 23% россиян считают меры по устранению последствий катастрофы неэффективными, а 6%, наоборот, эффективными. 4% респондентов затруднились дать ответ.

В результатах опроса также говорится, что наиболее серьезным последствием экологической катастрофы опрошенные назвали в равной степени гибель птиц, животных, рыб и растений (44%) и загрязнение воды и побережья (41%). 11% россиян ответили, что серьезным последствием разлива мазута окажется негативное влияние на здоровье людей. Свой ответ выбрали 3% опрошенных, большинство отметили, что «серьезными последствиями являются все перечисленные варианты».

Кроме того, большинство россиян (71%) назвали усиление контроля за перевозкой опасных грузов наиболее значимой мерой для предотвращения таких катастроф в будущем.

11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время все крымские пляжи очищены от мазута, но возможны незначительные выбросы.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

Ранее в Петербурге затонул пассажирский теплоход «Джульетта».