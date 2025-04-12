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Трамп допустил возможность введения для стран исключений из пошлин

Трамп допустил возможность введения для государств исключений из пошлин
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Kevin Mohatt/Reuters

США могут ввести для некоторых государств исключения из ответных пошлин, но не ниже минимальных 10%. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Да, конечно, может быть пара исключений», — отметил он.

Глава Белого дома уточнил, что 10% — это минимальная планка.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Позже американский лидер повысил тарифы на товары из Китая до 145%.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию со стороны США и отстаивать свои интересы и международные правила.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.

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