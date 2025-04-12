Трамп допустил возможность введения для стран исключений из пошлин

Трамп допустил возможность введения для государств исключений из пошлин

США могут ввести для некоторых государств исключения из ответных пошлин, но не ниже минимальных 10%. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Да, конечно, может быть пара исключений», — отметил он.

Глава Белого дома уточнил, что 10% — это минимальная планка.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Позже американский лидер повысил тарифы на товары из Китая до 145%.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию со стороны США и отстаивать свои интересы и международные правила.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.