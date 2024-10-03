Издание New York Times усомнилось в здоровье Трампа

Здоровье кандидата в президенты США Дональда Трампа вызывает вопросы у ряда медицинских экспертов. Об этом пишет газета New York Times.

В материале утверждается, что в случае победы на выборах 78-летний Трамп может стать президентом с целым рядом проблем медицинского характера: опасность представляют возможные последствия июльского покушения, риски сердечных заболеваний и даже естественное для его возраста снижение умственных способностей. Кроме того, издание напоминает, что отец Трампа страдал болезнью Альцгеймера.

Опрошенные New York Times медэксперты полагают, что Трамп близок к ожирению. Кроме того, в ходе предыдущих исследований у политика обнаруживали повышенный уровень холестерина в крови.

В публикации приводятся упреки в адрес Трампа в том, что последние наиболее полные медицинские данные о его здоровье были обнародованы в январе 2018 года (когда он был президентом), а новые данные о здоровье не озвучены, несмотря на перенесенный в 2020 году коронавирус и недавнее покушение.

Ответ штаба Трампа на соответствующие запросы газету не удовлетворил.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Основными соперниками на них будут Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией США.

2 октября стало известно о лидерстве Трампа в колеблющихся штатах. Республиканец опережает вице-президента Камалу Харрис в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. В Пенсильвании же оба кандидата занимают равные позиции.

Ранее Трамп предупредил о близости «глобальной катастрофы» из-за Байдена и Харрис.