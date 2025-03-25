Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям

Лавров: Россия выступает за переговоры с США по всем направлениям

Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать и готова к переговорам с Вашингтоном по всем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«То, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, мы с этим согласны», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров заметил, что диалог можно восстановить только на основе возвращения принципов, которые лежат в основе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он также напомнил, что на данный момент Россия является доктринальным врагом США. В то же время министр заверил, что Москва выступает «за переговоры по всем направлениям».

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Встреча длилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Карасин сообщил, что диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым. По его словам, обсуждалось все, разные проблемы, диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев.

Ранее в Госдуме оценили необходимость прямых переговоров с Украиной.