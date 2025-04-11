Медведчук: Трамп, предлагая Зеленскому сделку, не понимает, что тот марионетка

Президент США Дональд Трамп, предлагая украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделку, не понимает, что имеет дело с «марионеткой». Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук в своей статье для aif.ru.

«Трамп имеет дело не с предпринимателем, а с политической марионеткой, нити от которой он мог бы увидеть давно, если бы захотел. И нити эти в руках его политических врагов», — написал он.

Медведчук добавил, что разобраться в механизме украинского конфликта Вашингтону мешает желание иметь материальную выгоду. По словам политика, за Зеленским стоят британские спецслужбы и брюссельская бюрократия.

Недавно Медведчук заявил, что Зеленский не устраивает власти Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон уже «списал» его и активно ищет замену.

До этого NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о намерении добиться проведения выборов на Украине и возможной отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.

Ранее Медведчук рассказал, когда на Украине можно будет провести президентские выборы.