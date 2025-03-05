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Медведчук рассказал, когда на Украине можно будет провести президентские выборы

Медведчук: выборы президента могут пройти после зачистки режима Зеленского
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РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что выборы президента на Украине могут состояться после зачистки «режима Зеленского». Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже если теоретически предположить, что выборы приведут к власти порядочного и компетентного человека, то это не даст для страны ровным счетом ничего», — отметил Медведчук.

Он пояснил, что для каких-либо изменений в стране необходимо зачистить не только власть, но и то, что она создала. Медведчук добавил, что вернуться в 2020 год и «начать все с чистого листа» не получится.

До этого политолог Сергей Марков сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский может уйти со своего поста, не исключено, что к этому его призывают союзники Киева из Европы.

По словам Маркова, украинский лидер «устал», поскольку в течение трех лет он находится «в состоянии колоссального стресса». Кроме того, его популярность снизилась, а США открыто выступают против украинского лидера.

Ранее депутат ГД прокомментировал предложение Маска Зеленскому покинуть Украину.

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