В США раскрыли подробности нового проекта ресурсной сделки с Украиной

Новая версия проекта соглашения о ресурсах не включает в себя гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«Теперь требования, которые Киев ранее успешно устранил, — что Вашингтон сохранил бы контроль над фондом [восстановления Украины], а Украина вернула бы прошлую помощь США, — снова всплыли в последнем предложении. Гарантии безопасности исчезли», — говорится в публикации.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинул Вашингтон, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

Как рассказал другой депутат Ярослав Железняк, новый договор касается всех полезных ископаемых, в числе которых нефть и газ. Кроме того, доход будет сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Вашингтон не будет дополнительно поддерживать Киев и вправе запретить Украине продавать ресурсы другим странам. Ожидается, что соглашение будет бессрочным, а изменения можно будет вносить только с разрешения США.

Ранее Дугин заявил, что Трамп постепенно оставляет Украину.