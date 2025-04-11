Президент США Дональд Трамп осознает нереалистичность своих планов по урегулированию украинского кризиса, поскольку его условия неприемлемы для всех сторон. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. По его словам, глава Белого дома осознает, что его предвыборные обещания о быстром прекращении конфликта невыполнимы, поэтому Штаты оставляют Киев, передавая его под ответственность Европы.

«И чем быстрее это случится, тем лучше. Хотя, как мне кажется, не стоит ждать, что это произойдет слишком быстро. Будем реалистами: нам нужно делать ставку на свои собственные силы и готовиться к новому витку противостояния. На сей раз — к военному противостоянию с Евросоюзом, о чем уже вовсю говорят европейские политики», — считает философ.

Что касается США, они стремятся переключиться на другие приоритеты, такие как Китай, Гренландия и Иран, добавил он.

В конце марта Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за соглашения по полезным ископаемым. Глава Белого дома добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали ошибку США в вопросе Украины.