В Госсовете высказались о ходе СВО

Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине стабильная. Об этом заявил помощник президента России, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин, передает РИА Новости.

«Выполняются задачи в зоне специальной военной операции. Ситуация такая, стабильная. Идет динамика положительная», — сказал он.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области. В ведомстве добавили, что боестолкновения шли в районах Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаги, Журавки, Локни, Марьино, Мирополье, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

До этого телеканал CNN со ссылкой на сообщения украинских офицеров и Генштаба Украины сообщал, что российская армия ведет наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации.

Отмечается, что российские войска в последние 10 дней активизировались в районе Покровска. Они усиливают позиции и перебрасывают технику для будущих наступлений.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о ходе операции против ВСУ на Курском направлении.