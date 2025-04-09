В Минобороны рассказали о ходе операции против ВСУ на Курском направлении

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий на Курском направлении нанесли поражение формированиям бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

8 апреля министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили Гуево от украинских военных, а также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах села Горналь и хутора Олешня.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», бои за Гуево велись более 10 дней. Несмотря на потери, украинцы упорно пытались сохранить контроль над селом. Однако российским военным удалось выбить вражеские формирования и организовать эвакуацию мирного населения, которое противник пытался использовать в качестве «живого щита». Теперь ВС РФ приступили к штурму двух последних населенных пунктов в курском приграничье, которые оккупировали ВСУ, — Горналя и Олешни.

Ранее военные установили флаг России в освобожденном Гуево в Курской области.