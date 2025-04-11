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Генпрокурор России посетит ОАЭ

Генпрокурор РФ Краснов на следующей неделе посетит с визитом ОАЭ
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на предстоящей неделе посетит с рабочим визитом ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

Иванов отметил, что это будет первая международная поездка генпрокурора в этом году. По его словам, в рамках визита Краснова состоятся встречи с руководством страны.

В октябре прошлого года Краснов прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» (G20). У трапа самолета его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий и заместитель генерального прокурора республики Селсо де Альбукерке Силва.

До этого генеральный прокурор России посетил Ереван. В столице Армении Краснов планировал принять участие в 34-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, председателем которого он является с 2020 года.

Ранее в Генпрокуратуре РФ анонсировали проверку работы МЧС и его органов.

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