Генпрокурор РФ прибыл в Рио-де-Жанейро

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«У трапа самолета его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилии Алексей Лабецкий и заместитель Генерального прокурора республики Селсо де Альбукерке Силва», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках саммита участники обсудят вопросы международного сотрудничества по противодействию транснациональной организованной преступности. Кроме того, генпрокуроры поднимут тему использования новых технологий для повышения эффективности институционального потенциала и доступа к правосудию.

3 октября Краснов прибыл в Ереван. В столице Армении глава ведомства принял участие в 34-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, председателем которого он является с 2020 года.

Ранее Краснов раскритиковал работу следствия по раскрытию IT-преступлений.