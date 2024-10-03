Генпрокурор РФ прибыл в Ереван

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как заявили в надзорном ведомстве, в столице Армении Краснов поучаствует в 34-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, председателем которого он является с 2020 года. В мероприятии примут участие делегации генеральных прокуратур Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата КСГП.

Генпрокурор России также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами, во время которых стороны смогут обменяться мнениями по ключевым вопросам и выработать совместные решения для повышения эффективности работы, добавили в надзорном ведомстве.

1 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поучаствовал в заседании третьего Евразийского экономического форума, а также во встрече межправительственного совета ЕАЭС. Эти мероприятия прошли в Ереване.

Ранее в Госдуме обратились к генпрокурору России из-за ситуации с жильем ветеранов СВО.