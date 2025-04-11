На Украине началась подготовка к выборам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

По его словам, подготовка к будущим выборам уже началась, но находится на самой ранней стадии.

Reuters пишет, что после окончания конфликта Украине необходимо будет принять закон, устанавливающий сроки и правила проведения выборов. По словам Стефанчука, законодатели, сотрудники избирательной комиссии и другие эксперты работают над этими вопросами, но пока не приступили к разработке законопроекта.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в конгрессе США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы.