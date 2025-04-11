Песков рассказал, как стремительно развивается ситуация на переговорном треке по Украине

Ситуация на переговорном треке РФ и Украины стремительно развивается, важно отслеживать в этом вопросе все, что касается России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас много развитий в течение одних суток. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается, поэтому сейчас, конечно, важно все новости отслеживать, анализировать информацию, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас», — сказал Песков.

До этого представитель Кремля подтвердил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию. Кремль сообщит, если российский президент Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом, добавил Песков.

В Санкт-Петербурге 11 апреля приземлился самолет такого же типа, что и у спецпосланника президента США Уиткоффа. Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге около 9:20 мск.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.