Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, как стремительно развивается ситуация на переговорном треке по Украине

Песков: ситуация на переговорном треке России и Украины стремительно развивается
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ситуация на переговорном треке РФ и Украины стремительно развивается, важно отслеживать в этом вопросе все, что касается России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас много развитий в течение одних суток. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается, поэтому сейчас, конечно, важно все новости отслеживать, анализировать информацию, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас», — сказал Песков.

До этого представитель Кремля подтвердил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию. Кремль сообщит, если российский президент Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом, добавил Песков.

В Санкт-Петербурге 11 апреля приземлился самолет такого же типа, что и у спецпосланника президента США Уиткоффа. Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге около 9:20 мск.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами