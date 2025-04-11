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Политолог объяснил, зачем США понадобилась смена посла на Украине

Политолог Скачко: Трамп хочет поставить лояльного республиканцам посла в Киеве
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Global Look Press

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно было рано или поздно привести к смене посла США на Украине. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко, комментируя отставку Бриджит Бринк. Он выразил уверенность, что следующим представителем Штатов в Киеве станет лояльный администрации республиканцев дипломат.

Еще одна причина кадровой перестановки, по словам эксперта, — непростые рабочие контакты Бринк с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

«Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», — отметил Скачко.

Кроме того, дело может касаться президентских выборов на Украине. Одна из задач дипломата — следить за политической ситуацией в стране и за ее главными деятелями, добавил политолог.

Накануне Госдепартамент США подтвердил, что Бринк уходит в отставку. Источники Reuters сообщали, что она покинет пост по собственному желанию. Отмечалось, что Бринк может стать одним из самых высокопоставленных карьерных дипломатов, покинувших Госдепартамент с момента вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 20 января.

Позже издание Financial Times выяснило, что Бринк покидает свой пост из-за политических разногласий с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее в Совфеде назвали ошибку США в вопросе Украины.

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