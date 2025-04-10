В Совфеде назвали ошибку США в вопросе Украины

Член Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал позицию США по украинскому конфликту, указав на игнорирование Вашингтоном отсутствия со стороны Киева каких-либо шагов к мирному урегулированию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул ошибочность риторики американской стороны, которая, по его мнению, представляет ситуацию так, будто инициатива по установлению мира лежит исключительно на России.

Пушков отметил, что заявление сенатора Марко Рубио о якобы ожидании от Москвы действий, демонстрирующих стремление к миру, проигнорировало полное отсутствие со стороны Украины любых конструктивных шагов в этом направлении. Он также выразил сомнение в эффективности принуждения украинского руководства к компромиссам, предполагая, что убеждения администрации Трампа в подобной возможности ошибочны и лишь подтверждают нежелание Киева изменять свою позицию для достижения мирного решения конфликта.

«И когда госсекретарь [США Марко] Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается», — подчеркнул депутат.

До этого Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп намерен «вылезти» с Украины и считает, что на нее потрачено достаточно, однако планирует сделать это в роли миротворца.

Ранее посол США на Украине Бриджет Бринк ушла в отставку.