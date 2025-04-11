Financial Times узнала причину увольнения посла США на Украине

Посол США на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост из-за политических разногласий с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Она [Бринк] подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины», — говорится в публикации.

Западные дипломаты в Киеве заявили, что Бринк была «важнейшим защитником интересов Киева», добавило издание.

Накануне Госдепартамент США подтвердил, что Бринк уходит в отставку. Источники Reuters сообщали, что она уйдет с поста по собственному желанию. Отмечалось, что Бринк может стать одним из самых высокопоставленных карьерных дипломатов, покинувших Госдепартамент с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа 20 января.

До этого президент Украины Владимир Зеленский удивился тому, что американская сторона в лице Бриджит Бринк не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. По его словам, его неприятно удивила реакция посольства Соединенных Штатов.

Ранее в Совфеде назвали ошибку США в вопросе Украины.