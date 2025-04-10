Посол США на Украине может покинуть свой пост

Посол США на Украине Бриджит Бринк серьезно размышляет над тем, стоит ли ей уйти со своей должности и покинуть дипломатическую службу в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.

Источники сообщили, что она уйдет по собственному желанию. Отмечается, что Бринк может стать одним из самых высокопоставленных карьерных дипломатов, покинувших Государственный департамент с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа 20 января.

Бринк была выдвинута на должность бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и занимает пост посла в Киеве с мая 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее удивился тому, что американская сторона в лице Бриджит Бринк не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. По его словам, его неприятно удивила реакция посольства Соединенных Штатов: «такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция».

Ранее журналист рассказал о разнице в подходах России и Европы к конфликту на Украине.