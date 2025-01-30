Названа причина задержания 11 россиян в Тунисе

Посольство РФ: россиян задержали в Тунисе по делу о причастности к терроризму

Основанием для задержания 11 российских граждан на территории Туниса послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в республике.

«По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили «оборудование, не соответствующее туристическим целям», — рассказали в дипломатическом представительстве.

Там подчеркнули, что к текущему моменту следователи допросили всех россиян. Однако конкретные обвинения гражданам РФ пока не предъявили.

В распоряжении сотрудников тунисских правоохранительных органов оказалось большое количество аудиовизуальных цифровых материалов. Как рассказали в посольстве, полицейским может потребоваться довольно много времени, чтобы перевести полученную информацию на арабский язык.

Также в дипломатическом представительстве уточнили, что сейчас задержанные находятся в пяти пенитенциарных учреждениях на территории республики. При этом говорить что-либо о дате судебного заседания сейчас преждевременно, так как есть возможность, что возбужденное против них дело переквалифицируют по менее тяжелой статье.

Граждан РФ задержали в Тунисе в ноябре 2024 года. Туристы отправились в поселение Хайдра с целью посетить античные памятники Римской империи, но впоследствии перестали выходить на связь. В результате стало известно, что путешественников взяли под стражу и поместили в известную своими пытками тюрьму Mornaguia.

Ранее невеста задержанного в Тунисе россиянина написала письмо президенту республики Каису Саиду.