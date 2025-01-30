Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина задержания 11 россиян в Тунисе

Посольство РФ: россиян задержали в Тунисе по делу о причастности к терроризму
close
Globepouncing/Shutterstock/FOTODOM

Основанием для задержания 11 российских граждан на территории Туниса послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в республике.

«По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили «оборудование, не соответствующее туристическим целям», — рассказали в дипломатическом представительстве.

Там подчеркнули, что к текущему моменту следователи допросили всех россиян. Однако конкретные обвинения гражданам РФ пока не предъявили.

В распоряжении сотрудников тунисских правоохранительных органов оказалось большое количество аудиовизуальных цифровых материалов. Как рассказали в посольстве, полицейским может потребоваться довольно много времени, чтобы перевести полученную информацию на арабский язык.

Также в дипломатическом представительстве уточнили, что сейчас задержанные находятся в пяти пенитенциарных учреждениях на территории республики. При этом говорить что-либо о дате судебного заседания сейчас преждевременно, так как есть возможность, что возбужденное против них дело переквалифицируют по менее тяжелой статье.

Граждан РФ задержали в Тунисе в ноябре 2024 года. Туристы отправились в поселение Хайдра с целью посетить античные памятники Римской империи, но впоследствии перестали выходить на связь. В результате стало известно, что путешественников взяли под стражу и поместили в известную своими пытками тюрьму Mornaguia.

Ранее невеста задержанного в Тунисе россиянина написала письмо президенту республики Каису Саиду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами