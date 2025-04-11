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Командира космической базы США в Гренландии уволили в связи с «утратой доверия»

Полковник Мейерс отстранена от командования базой США в Гренландии
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Unsplash

Командующая военной космической базой США Питуффик в Гренландии полковник Сусанна Мейерс отправлена в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе Командования космических операций Соединенных Штатов.

«Полковник Сюзанна Мейерс <...> была отстранена от выполнения своих функций <...> 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что командование принял полковник Шон Ли.

В начале апреля новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров заявил, что гренландцы никогда не примут предложение о покупке острова какой-либо страной.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Финляндии усомнилась в силовом захвате Гренландии США.

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