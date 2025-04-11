Сальдо: на Украине не пустят на выборы приемлемого для России кандидата

На возможных предстоящих выборах президента на Украине власти не допустят кандидата, который бы выступил за нормализацию отношений с Россией и был бы «приемлемым» для Москвы. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В условиях русофобской Украины приемлемого для России кандидата к выборам просто не допустят», — отметил он.

По словам главы региона, пророссийских кандидатов не будут допускать к участию в выборах под любым предлогом.

До этого газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский хочет перехитрить Россию и США с выборами, организовав их в сжатые сроки. Это позволит Зеленскому провести президентские выборы на своих условиях и почти без конкурентов, писало издание.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в Киеве перестали считать конгрессвумен Спартц украинкой после одного ее призыва.