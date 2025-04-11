МИД Венгрии оценил вероятность лишения страны права голоса в ЕС

Вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе на фоне готовящихся новых санкций против России исключена. Об этом заявил РИА Новости венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на полях Анталийского дипломатического форума.

«Нет, это исключено», — сказал Сийярто, отвечая на вопрос агентства.

8 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии сообщал, что Будапешт руководствовался рациональными и юридическими соображениями, добиваясь исключения ряда российских граждан из санкционного списка Евросоюза.

16-й пакет санкций против России был принят Советом ЕС 24 февраля 2025 года, при этом Венгрия угрожала наложить вето на это решение.

В марте газета Politico писала, что звонок госсекретаря США Марко Рубио Петеру Сийярто повлиял на согласие Будапешта продлить рестрикции.

Ранее Сийярто посоветовал не стрелять себе в ногу, говоря об ответных пошлинах ЕС.