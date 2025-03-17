Politico раскрыла, почему Венгрия согласилась продлить санкции против России

Politico: Венгрия согласилась продлить санкции против РФ после вмешательства США

Звонок госсекретаря США Марко Рубио министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто повлиял на согласие Будапешта продлить санкции Евросоюза против России. Об этом пишет газета Politico.

«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не подрывать санкционную систему блока», — отмечается в публикации.

При этом в январе Будапешт собирался наложить вето на продление антироссийских санкций Евросоюза. Звонок Рубио помог убедить Венгрию «сдать назад», добавило издание.

14 марта Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей. Вашингтон рассчитывает вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

Ранее в МИД России опровергли сообщения о снятии санкций с госсекретаря США Рубио.