Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: представление о единой Европе уже недействительно

Политолог Пинчук: понятия единая Европа уже не существует
close
Matt Dunham/AP

Представление о единой Европе как о «цельнометаллическом» блоке уже не соответствует действительности, и украинский конфликт лишь делает более очевидным этот факт. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он обратил внимание, что все чаще государства, входящие в состав Евросоюза, заявляют о собственных политических интересах, которые противоречат официальной позиции Брюсселя. Речь идет о таких странах, как Словакия, Венгрия, Франция, Италия.

«Я от чего хочу предостеречь. От того, что некоторые наивные люди могут считать, что они друг с другом дерутся, и это так или иначе укрепляет интересы России. На самом деле никогда интересы России не будут отстаиваться тем, что конфликтуют какие-то другие третьи страны», — отметил эксперт.

9 апреля председатель комитета по международным делам словацкого парламента, член правящей партии SMER Мариан Кэри заявила, что Братислава выступает против включения в 17-й санкционный пакет ограничений Европейского союза в отношении российской атомной отрасли.

Она также напомнила заявление премьер-министра страны Роберта Фицо о том, что Словакия не поддержит санкции, которые будут вредить национальной экономике.

Ранее в Венгрии рассказали, от чего зависит ее позиция по санкциям против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами