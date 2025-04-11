Политолог: представление о единой Европе уже недействительно

Представление о единой Европе как о «цельнометаллическом» блоке уже не соответствует действительности, и украинский конфликт лишь делает более очевидным этот факт. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он обратил внимание, что все чаще государства, входящие в состав Евросоюза, заявляют о собственных политических интересах, которые противоречат официальной позиции Брюсселя. Речь идет о таких странах, как Словакия, Венгрия, Франция, Италия.

«Я от чего хочу предостеречь. От того, что некоторые наивные люди могут считать, что они друг с другом дерутся, и это так или иначе укрепляет интересы России. На самом деле никогда интересы России не будут отстаиваться тем, что конфликтуют какие-то другие третьи страны», — отметил эксперт.

9 апреля председатель комитета по международным делам словацкого парламента, член правящей партии SMER Мариан Кэри заявила, что Братислава выступает против включения в 17-й санкционный пакет ограничений Европейского союза в отношении российской атомной отрасли.

Она также напомнила заявление премьер-министра страны Роберта Фицо о том, что Словакия не поддержит санкции, которые будут вредить национальной экономике.

Ранее в Венгрии рассказали, от чего зависит ее позиция по санкциям против РФ.