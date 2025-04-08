В Венгрии рассказали, от чего зависит ее позиция по санкциям против РФ

Позиция венгерских властей на следующем голосовании в Европейском союзе (ЕС), касающемся санкций против РФ, будет зависеть от геополитической обстановки в мире и хода переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во время интервью для агентства Bloomberg заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Наше решение будет во многом зависеть от геополитических обстоятельств», — сказал дипломат.

Также глава внешнеполитического ведомства Венгрии добавил, что большое значение будут иметь планы президента США Дональда Трампа относительно антироссийских санкций.

По мнению Сийярто, в настоящее время Москва и Киев одинаково стремятся к окончанию боевых действий. Начало российско-американских переговоров, в свою очередь, сделало мир безопаснее, резюмировал он.

7 апреля специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Cалливан сообщил, что региональное содружество пока не осуждало с США вопрос о каком-либо смягчении санкций против РФ. Речь идет о возможном ослаблении рестрикций в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее в РФ оценили возможность отмены антироссийских санкций ЕС в случае, если их снимут США.