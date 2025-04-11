Посол Ирана в РФ рассказал о контактах Тегерана и Вашингтона

Иран ведет непрямые переговоры с США, так как ранее Вашингтон не выполнял свои договоренности. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Мы пока ведем непрямые переговоры», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Иран не боится диалога с США.

12 апреля в Омане должен состояться первый раунд консультаций между делегациями Ирана и США. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф. По заявлениям иранской стороны, переговоры будут проходить не напрямую, а при посредничестве Маската. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что предстоящее мероприятие можно охарактеризовать не как переговоры, а как встречу.

До этого сообщалось, что Иран рассматривает возможность заключить временную ядерную сделку с США до финального соглашения.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».