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Российский депутат осудил принца Гарри за внезапный визит на Украину

Депутат Иванов: визит принца Гарри на Украину является пиаром на костях
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extratv/YouTube

Визит принца Гарри, герцога Сассекского, на Украину является пиаром на костях. Об этом в интервью News.ru заявил депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Настоящие лидеры, такие как Трамп или Си Цзиньпин, не нуждаются в подобном второсортном пиаре на костях», — заявил он.

По словам Иванова, они понимают, что поездка в страну, охваченную конфликтом, не принесет им ничего, кроме репутационных издержек. Он добавил, что поездка принца Гарри на Украину лишь «усугубляет трагическую ситуацию, в которой оказалась Украина».

Депутат подчеркнул, что Украина стала местом для самопиара политиков, чья роль в мировом сообществе уже не столь значима.

10 апреля британская газета The Telegraph писала, что принц Гарри неожиданно прибыл на Украину и посетил одну из клиник Львова. По информации издания, в этой клинике проходят лечение раненые военнослужащие. Другие подробности визита политика не уточняются.

Ранее британский наемник снял от первого лица свое пленение в Курской области.

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