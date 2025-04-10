Принц Гарри неожиданно посетил Украину

Принц Гарри неожиданно прибыл на Украину и посетил одну из клиник Львова. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«[Принц Гарри] в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre», — говорится в публикации.

По информации издания, в этой клинике проходят лечение раненые военнослужащие.

Визит принца Гарри состоялся 10 апреля. Об этом стало известно после того, как он покинул территорию Украины, добавило издание.

В феврале принца Гарри раскритиковали за публичную поддержку Украины, когда он встретился с участниками «Игр непокоренных», которые в этом году проходили в Канаде. В сети появилось видео, где младший сын короля Великобритании общается с дочерью украинского ветерана Александра Андрощука, который завоевал золотую медаль в сноубординге на соревнованиях. Герцог Сассекский дал автограф и сфотографировался в обнимку с девочкой. В другом ролике принц Гарри высказался в поддержку Украины.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать поступок принца Гарри. «Еще один невинный человек, которого использовали для рейтинга Гарри», «Часть мира поддерживает Украину. Но страна, в которой он теперь живет, больше не поддерживает», «Почему он думает, что теперь может говорить от имени всего мира?», «Ты не говоришь за весь мир, Гарри. Он действительно думает, что он государственный деятель, не так ли?» — писали интернет-пользователи.

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