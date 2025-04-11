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Залужный предрек разгром армиям стран Запада

Залужный: армиям Запада грозит разгром как во время немецкого блицкрига
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Армиям западных стран в условиях отсутствия модернизации вооруженных сил грозит разгром, сравнимый с результатами немецкого блицкрига в годы Второй мировой войны. Об этом в интервью порталу Defense One заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

«Если они встретятся с противником, который будет массово использовать оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут окончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую», — подчеркнул он.

По оценке бывшего главкома ВСУ, западные армии «слишком долго спали» на фоне нескольких десятилетий спокойствия и доминирования Запада.

Залужный напомнил изданию, что сегодня превалирующую роль в ведении боевых действий играют беспилотные системы — дроны и морские беспилотники.

До этого Валерий Залужный подтвердил данные американской газеты The New York Times о плотной вовлеченности Соединенных Штатов в планирование украинских военных операций с первых месяцев СВО. Экс-главком украинской армии также подтвердил, что в апреле 2022 года был открыт специальный штаб в месте расположения Европейского командования США в немецком Штутгарте. Позже он переехал в немецкий Висбаден. Штаб, отметил Залужный, занимался «планированием операций и формированием потребностей для их реализации».

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.

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