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Лавров заявил о республиканцах и демократах в США, не желающих возобновления диалога с РФ

Лавров: в США есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога с РФ
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Во властных кругах в США есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога страны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ, передает РИА Новости.

«Да и сейчас в самих США, как среди демократов, так и среди республиканцев, кстати, есть немало людей, которые не хотят, чтобы нацеленность президента [Дональда] Трампа и его команды на нормализацию отношений и на возобновление диалога по любым вопросам, несмотря на разногласия, чтобы эта политика возобладала», — сказал Лавров, добавив, что доверие между сторонами было подорвано администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Глава российского МИД также призвал не обольщаться из-за контактов двух стран.

Второй раунд переговоров России и США завершился в четверг, 10 апреля, в Стамбуле. Консультации в генеральном консульстве России продолжались более пяти часов.

В Кремле заявляли, что на встрече не обсуждался вопрос урегулирования украинского конфликта, а все внимание было уделено нормализации дипломатических отношений двух стран.

Ранее в МИД РФ назвали ориентир в переговорах России и США.

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