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Блинкен заявил, что Зеленский сам предлагал США сделку по полезным ископаемым

Блинкен: Зеленский сам предлагал США сделку по полезным ископаемым при Байдене
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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский во время президентства Джо Байдена сам предлагал США сделку по полезным ископаемым своей страны в обмен на военную помощь. Об этом заявил бывший госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.

«В пакете помощи, который Зеленский предложил нам в последние шесть месяцев нашего нахождения у власти, было предусмотрено сотрудничество с нами в сфере редкоземельных металлов», — сказал экс-госсекретарь.

Блинкен добавил, что считает справедливым обмен украинских полезных ископаемых на помощь США.

8 апреля агентство Bloomberg сообщило, что визит делегации Украины, которая направится в Вашингтон для переговоров по соглашению о ресурсах с США, состоится с 11 по 12 апреля. По данным журналистов, в состав украинской делегации войдут заместители министров экономики и юстиции, однако не политики «более высокого уровня».

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинули Соединенные Штаты, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

Ранее в США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам.

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