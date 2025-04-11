Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС и Китай решили заменить пошлины на электромобили минимальной ценой

Reuters: ЕС и КНР хотят установить минимальные цены на электрокары вместо пошлин
close
Shutterstock

Евросоюз и Китай начали переговоры по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его данным, комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович недавно беседовал с министром торговли Китая Ван Вэньтао, и обе стороны согласились рассмотреть возможность установления минимальных цен.

До этого газета Financial Times со ссылкой на сообщение главного экономиста Deutsche Bank Робина Винклера писала, что повышенные пошлины на товары, ввозимые в США, могут накрыть страны Евросоюза волной дешевых товаров из Азии, в связи с чем ЕС готовится к введению экстренных мер.

По его словам, производители из Китая, лишившись американского рынка, скорее всего, попытаются продать больше своей продукции в ЕС. Это означает, что Брюсселю придется принять защитные меры, тем более что он уже ввел пошлины на китайские электромобили.

Ранее стало известно, что Россия может выиграть от торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами