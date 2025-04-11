Экс-премьер Кинах: украинцы уже не верят, что защищают справедливое государство

Граждане Украины перестают верить в то, что защищают справедливое государство. Об этом украинскому Youtube-каналу «Суперпозиция» заявил бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«Проблема очень серьезная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство», - отметил он.

Кинах напомнил, что военкоматы вылавливают украинцев прямо на улицах на фоне усиленной мобилизации в стране.

Кроме того, добавил он, в генштабе Украины согласны с мнением о том, что украинцы перестают верить в защиту справедливого государства.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Заболотный предрек народную месть сотрудникам военкоматов на Украине.

В МИД РФ заявили, что украинцы справедливо называют мобилизацию в стране «могилизацией». По мнению министерства, иначе нельзя назвать процесс отлова мужчин в магазинах, парках и даже в храмах для последующей отправки на фронт. В МИД РФ подчеркнули, что украинцев избивают и скручивают среди белого дня часто на глазах у жен и детей.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.