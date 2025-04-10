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В МИД РФ объяснили, почему украинцы называют мобилизацию «могилизацией»

МИД РФ: украинцы справедливо называют мобилизацию в стране «могилизацией»
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Насильственную мобилизацию на Украине местные жители справедливо называют «могилизацией». Иначе нельзя описать процесс отлова киевским режимом мужчин для последующей отправки на фронт, говорится в Telegram-канале МИД РФ.

«Могилизация — именно этим красноречивым словом простой народ на Украине уже давно называет бессмысленный, преступный и жестокий процесс насильственной мобилизации или, попросту, отлова киевским режимом украинских мужчин для последующей отправки на фронт под одобрительное улюлюканье западных кураторов», — заявили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что украинцев вылавливают везде, где только можно: в магазинах, на концертах, во время прогулок с собаками и даже церковных служб. При задержании мужчин сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российских военкоматов) не стесняются применять силу, действуя группами против одиночек. В МИД подчеркнули, что избиения украинцев происходят среди белого дня и зачастую на глазах у жен и детей «похищаемых».

В январе этого года члены херсонского подполья рассказали о новом способе мобилизации украинцев. По их словам, сотрудники ТЦК приезжают за мужчинами на скорой помощи.

Подпольщики уточнили, если в Херсоне вызвать скорую помощь, то вместе с медиками домой приедут представители ТЦК. Военные в поисках призывников также устраивают обыски в больницах.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.

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