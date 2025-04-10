В МИД РФ объяснили, почему украинцы называют мобилизацию «могилизацией»

Насильственную мобилизацию на Украине местные жители справедливо называют «могилизацией». Иначе нельзя описать процесс отлова киевским режимом мужчин для последующей отправки на фронт, говорится в Telegram-канале МИД РФ.

«Могилизация — именно этим красноречивым словом простой народ на Украине уже давно называет бессмысленный, преступный и жестокий процесс насильственной мобилизации или, попросту, отлова киевским режимом украинских мужчин для последующей отправки на фронт под одобрительное улюлюканье западных кураторов», — заявили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что украинцев вылавливают везде, где только можно: в магазинах, на концертах, во время прогулок с собаками и даже церковных служб. При задержании мужчин сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российских военкоматов) не стесняются применять силу, действуя группами против одиночек. В МИД подчеркнули, что избиения украинцев происходят среди белого дня и зачастую на глазах у жен и детей «похищаемых».

В январе этого года члены херсонского подполья рассказали о новом способе мобилизации украинцев. По их словам, сотрудники ТЦК приезжают за мужчинами на скорой помощи.

Подпольщики уточнили, если в Херсоне вызвать скорую помощь, то вместе с медиками домой приедут представители ТЦК. Военные в поисках призывников также устраивают обыски в больницах.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.