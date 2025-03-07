Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) насильно изымают записи с камер видеонаблюдения после каждого своего рейда. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash благодаря взлому личного компьютера руководителя Уманьского ТЦК Александра Клименко.

Уточняется, что записи изымаются с камер как городских комплексов, так и у частников. Это делается для того, чтобы видео не попали в сеть. По данным Mash, тем, кто отказывается предоставлять записи, угрожают уголовной ответственностью за госизмену и отправкой на фронт.

«На рабочих ПК ТЦКшников обнаружились терабайты видеозаписей насильной бусификации, зафиксированной камерами ТЦ, подъездов и магазинов. Плюс карта маршрутов ловли мужчин, наиболее рыбные места», — говорится в сообщении Mash.

Кроме того, в результате хакерской атаки удалось получить доступ к личным данным Клименко, профайлам 11 тысяч его сотрудников и анкетам 25 тысяч мобилизованных уманьских мужчин, среди которых есть больные гепатитом.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал мужское население Украины не попадаться представителям ТЦК на глаза, пока не закончится конфликт. Он отметил, что надо беречь себя, чтобы остаться в живых.

Также Дубинский выразил надежду, что конфликт скоро подойдет к концу, а «киевский режим мучается в агонии и последних конвульсиях».

Ранее сотрудникам ТЦК на Украине разрешили открывать огонь на поражение после нападения.