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Украинский пленный предрек народную месть сотрудникам ТЦК

Пленный боец ВСУ Заболотный: сотрудников ТЦК ждет народное наказание
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Сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российских военкоматов) ждет народное наказание. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Заболотный во время допроса, пишет ТАСС.

Военнопленный рассказал, что сотрудники ТЦК схватили его в ноябре 2024 года в Виннице. Мужчина прятался от принудительной мобилизации дома и старался выходить только в магазин за самым необходимым. Однако это его не спасло.

«Меня принимало почти пять человек, а я был один. С ними и так постоянно устраивали драки, даже простые прохожие. Ужасное к ним отношение. Что их ждет? Народное наказание», — подчеркнул Заболотный.

Он добавил, что попал в российский плен после отступления ВСУ из Курской области. Его подразделение попало под минометный обстрел. Часть личного состава была уничтожена, еще часть сдалась в плен, остальные разбежались, однако тоже оказались пленены российскими военными.

До этого в МИД РФ заявили, что украинцы справедливо называют мобилизацию в стране «могилизацией». По мнению министерства, иначе нельзя назвать процесс отлова мужчин в магазинах, парках и даже в храмах для последующей отправки на фронт. В МИД РФ подчеркнули, что украинцев избивают и скручивают среди белого дня часто на глазах у жен и детей.

Ранее в Раде рассказали, продлят ли на Украине военное положение и мобилизацию после 9 мая.

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