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Трампа обвинили в проведении заседания правительства США «в стиле Кремля»

Independent: Трамп провел заседание совета министров в кремлевском стиле
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп провел заседание правительства Соединенных Штатов в «кремлевском стиле». С таким утверждением выступила британская газета The Independent.

«Трамп не скрывал своей симпатии к стилю руководства президента России Владимира Путина, и в четверг он мог практиковать этот стиль на заседании кабинета министров, которое было названо «в кремлевском стиле», — говорится в сообщении издания.

По оценке британской газеты, 10 апреля члены кабинета министров «выстроились в очередь, чтобы потешить самолюбие президента льстивыми речами».

При этом, как утверждается в материале, Трамп «сидел с каменным лицом» во время докладов американских официальных лиц, изредка делая комментарии.

До этого во время общения с журналистами в Белом доме Трамп не исключил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в будущем.

Ранее Трамп рассказал, что рассчитывает заключить сделку между Россией и Украиной.

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