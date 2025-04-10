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Трамп рассказал, что рассчитывает заключить сделку между Россией и Украиной

Трамп заявил, что «скоро» рассчитывает заключить сделку России и Украины
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Трамп заявил, что надеется «относительно скоро» заключить соглашение между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий», — заявил он.

До этого президент США во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One рассказал, что ему хотелось бы, чтобы Россия остановила удары по Украине. Он также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку об урегулировании конфликта. По его мнению, к этому готов и российский президент Владимир Путин.

В середине марта Путин и Трамп договорились о моратории на удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней, отказ от атак поддержала и Украина.

Ранее в России объяснили недовольство Трампа бомбардировками Украины.

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