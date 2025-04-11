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В МИД РФ назвали подготовкой интервенции планы по отправке миротворцев на Украину

Полищук назвал планы по отправке миротворцев на Украину подготовкой интервенции
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French Army/AP

Иностранная интервенция под «мирогарантийными флагами» на территории Украины является недопустимой. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

Он обратил внимание на «негативный опыт» Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в 2014–2022 годах. Полищук рассказал, что сотрудники этой миссии должны были следить за выполнением Минских соглашений, а на деле «занимались подтасовкой докладов в пользу Киева».

Дипломат подчеркнул, что повторение такого «псевдомиротворчества» недопустимо, равно как и иностранная интервенция под «мирогарантийными флагами».

Накануне стало известно, что около шести государств из широкой международной коалиции, рассматривающих возможность предоставления военной помощи Украине, выразили готовность направить на ее территорию свои войска. В число этих стран входят Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики. Остальные усомнились в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

3 апреля агентство Reuters со ссылкой на финского президента Александера Стубба писало, что «коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, сделать это должен представитель Франции или Великобритании.

Ранее Рогов сравнил план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.

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