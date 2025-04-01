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Трамп анонсировал уход Маска с государственной службы

Трамп заявил, что Маск будет заниматься государственной службой 130 дней
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The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку предприниматель и владелец компании Tesla Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней, пишет агентство ТАСС.

Трамп сообщил, что собирается удерживать Маска столько, сколько сможет. Президент США также назвал Маска талантливым человеком.

Американский лидер также сообщил журналистам, что Маск «очень умен и отлично справляется со своей работой», но предпринимателю нужно будет вернуться к управлению бизнесом в «большой компании».

7 марта Трамп высказался, что доволен работой DOGE, которым руководит Маск, но он попросил главу ведомства осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств.

6 марта газета Politico писала, что политик провел встречу с высокопоставленными членами своей администрации. Во время нее он заявил, что Маск уполномочен давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.

Это произошло после того, как департамент эффективности столкнулся с судебными исками и критикой со стороны законодателей-демократов и некоторых республиканцев из-за серии массовых увольнений госслужащих.

Ранее сообщалось, что лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.

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