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Трамп попросил Маска использовать «скальпель вместо топора»

Трамп предпринял первый шаг по ограничению полномочий департамента Маска DOGE
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Reuters

Президент США Дональд Трамп доволен работой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск, но он попросил главу ведомства осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал Трамп, отметив, что сокращения нужны, но в то же время «важно сохранить лучших и самых продуктивных людей».

Слова президента, как считает Agence France-Presse, можно расценить как первый шаг по ограничению полномочий DOGE.

6 марта газета Politico писала, что политик провел встречу с высокопоставленными членам своей администрации. Во время нее он заявил, что Маск уполномочен давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.

Это произошло после того, как департамент эффективности столкнулся с судебными исками и критикой со стороны законодателей-демократов и некоторых республиканцев на фоне из-за серии массовых увольнений госслужащих.

4 марта сообщалось, что лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.

Ранее в DOGE заявили, что экономят для властей США около $1 млрд в день.

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