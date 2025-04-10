Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большинство населения Германии забыло об исторической вине перед народами бывшего СССР. Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Сейчас все забылось. Ушел страх вместе с тем поколением, которое сюда пришло к нам воевать, очевидцы исчезли, появилось новое поколение», — сказал он.

По словам Лукашенко, «немцы поплыли, они забыли все, что было».

«У их внуков иногда еще какая-то память просыпается. Но это, знаете, вопли одинокого в пустыне, не больше», — добавил глава государства.

До этого Лукашенко сказал, что Германия должна восстановить отношения с Россией ради собственной экономики. Депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявлял, что Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2». Политик отметил, что немцы, наконец, должны вернуть «доступную энергию».

Ранее в Германии испугались заявления Путина о Трампе.